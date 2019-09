Eerste schooldag: Leerlingen van ‘t Meivisje verkleed als boekenhelden Rutger Lievens

02 september 2019

09u43 0 Aalst Op de eerste schooldag maken de leerlingen en leerkrachten van ‘t Meivisje er een verkleedfeestje van. De kinderen zijn verkleed als hun favoriete boeken- of stripheld.

De Gruffalo, Spiderman, K3 en sprookjesprinsesjes kwamen maandagochtend de lagere school in Herdersem binnen aan de hand van papa of mama. Niet zomaar een verkleedfeestje, er zit een duidelijke bedoeling achter. “We doen dit jaar extra inspanningen om kinderen op een leuke manier aan het lezen te krijgen. Leesplezier haalt het leesniveau omhoog. Elke dag zullen we een kwartier voorlezen aan de kleinsten en de kinderen die al kunnen lezen zullen elke dag een kwartiertje lezen. Een boek of een strip, maakt niet zoveel uit. Als ze maar plezier hebben in het lezen. Vandaar dat we de kinderen vandaag gevraagd hadden zich te verkleden als hun favoriete boekenheld.”