Eerste schooldag: Leerlingen De Horizon op de foto met Simba uit De Leeuwenkoning Rutger Lievens

02 september 2019

16u45 10 Aalst Op de eerste schooldag stond de leerlingen van BSBO De Horizon in Aalst een leuke verrassing te wachten: niemand minder dan Simba van De Leeuwenkoning was op bezoek in de school.

Simba - gespeeld door juf Lieselot, de orthopedagoge van de school - heeft op de eerste schooldag heel wat kindjes blij gemaakt. “Simba sprong met de leerlingen en leerkrachten op het springkasteel, de kinderen mochten met hem op de foto in de jungle photobooth. Simba riep ‘Hakuna Matata’ en de kinderen toverden hun mooiste glimlach tevoorschijn. Als afsluiter van een geweldige dag hebben we gedanst en bliezen we duizenden zeepbellen de lucht in”, zegt Saartje Van der Biest, logopediste in de school.