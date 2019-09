Eerste schooldag: Leerlingen BS Faluintjes verwelkomd met rode loper Rutger Lievens

02 september 2019

10u15 0 Aalst Basisschool Faluintjes in Moorsel rolde de rode loper uit voor de leerlingen op de eerste schooldag. De school is in feeststemming, want ze viert haar 50ste verjaardag.

Aan leerlingen en leerkrachten was gevraagd om op de eerste schooldag ‘a touch of gold’ in de kledij te verwerken. De ene juf had gouden schoentjes aan, een leerling droeg een blitse gouden zonnebril. “We hebben dan ook een gouden jubileum te vieren", zegt directrice Ann Bruyland. “De school bestaat 50 jaar. Dat vieren we later op het schooljaar met een fototentoonstelling. 50 zal een grotere rol spelen in de wiskundelessen en in de lessen zullen de leerlingen leren hoe de wereld er 50 jaar geleden uitzag.”