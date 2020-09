Eerste schooldag: “Een nieuwe start na een moeilijke periode” Rutger Lievens

01 september 2020

11u44 4 Aalst “Vandaag moet het een feest zijn”, zegt directrice Sofie De Pauw van basisschool Park in de Eikstraat in Aalst op de eerste schooldag.

“Ik heb de indruk dat iedereen zeer enthousiast is om eindelijk terug te keren naar een normaal schooljaar. het wordt een nieuwe start na een moeilijke periode”, zegt Sofie De Pauw. “We hebben er allemaal zeer veel zin in en hopen dat het schooljaar minder turbulent zal zijn. Op voorhand hadden we gevraagd dat er maar één ouder het kind kwam afzetten en de meeste mensen houden zich daar wel aan. In de school verloopt alles zo goed als normaal. Het is tijd om terug te keren naar het gewone schoolleven.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.