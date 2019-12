Eerste Santa Run: loop in kerstmanpak 4 of 8 kilometer Rutger Lievens

20 december 2019

17u07 7 Aalst Op zaterdagavond 21 december vindt de eerste editie door van de Santa Run Aalst plaats. “De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen op de been brengen om in een kerstmanpak gezamenlijk een tocht te lopen en zo op een ludieke manier een gezellige kerstsfeer te creëren”, zegt organisator Kim Barbé.

De Santa Run Aalst is een samenwerking met Garage Valckenier en de stad Aalst. “Elke deelnemer aan de Santa Run zal van ons gratis een kerstmanpak ontvangen. De Santa Run is dus geen loopwedstrijd maar eerder een sociaal gebeuren”, zegt Kim Barbé. Er is animatie en muziek langs het parcours.

Om 20 uur start de Santa Run op de speelplaats van DvM Basis. Je kan kiezen tussen 4 of 8 kilometer. Om 20.05 uur start de ‘4 kilometer Walk’. Inschrijving ter plaatse kost 15 euro.

Meer info op www.santarunaalst.be.