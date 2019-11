Eerste Rode Neuzen actie TechniGO! Aalst loopt in de soep Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Joachim Baeyens

04 november 2019

09u50 2 Aalst Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen Acties over. In Aalst houdt Joachim Baeyens (18) ons op de hoogte van de acties in zijn Rode Neuzen School TechniGO! Aalst. Zijn verslagen lees je hier!

Dé school voor voeding, zorg en techniek; TechniGO! Aalst heeft zijn eerste publiekelijke Rode Neuzen actie achter de rug, al liep die toch wat in de soep… Letterlijk! Ze hadden er namelijk voor gekozen om als eerste actie een soepverkoop te organiseren. De verse pompoensoep die op donderdag 24 oktober – tijdens het oudercontact – door de milieuraad van TechniGO! verkocht werd, werd gemaakt door leerlingen van de school. De soep was verkrijgbaar per liter (3 euro) of per tas (50 cent).

De verse pompoensoep viel in de smaak bij de ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers. Op anderhalf uur zaten ze al bijna door heel hun voorraad heen; de litervoorraad was uitgeput en er waren nog maar enkele tassen soep te verkrijgen. Dat zorgde hier en daar wel voor enige teleurstelling, maar was zeker geen domper op de actie. De tassen soep gingen als zoete broodjes de deur uit en tegen het einde van de avond was heel hun soepvoorraad op.