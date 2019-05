Eerste resultaten Aalst: nek-aan-nekrace tussen VB en N-VA Rutger Lievens

26 mei 2019

20u15 0 Aalst De eerste resultaten lopen binnen voor kanton Aalst en het ziet ernaar uit dat het een nek-aan-nekrace wordt tussen N-VA en Vlaams Belang.

Met twintig procent van de stemmen geteld heeft N-VA het grootste aantal stemmen voor de verkiezingen voor de Kamer in kanton Aalst: 28%. Vlaams Belang volgt op 23%. In de verkiezing voor het Vlaams parlement is de kloof kleiner: N-VA haalt 27% en VB 24%. De andere partijen volgen op afstand. Open Vld scoort met de Kamerlijst in Aalst 13%, CD&V 9%, PVDA 5%, Groen 8%, sp.a 10%. De resultaten voor het Vlaams parlement liggen in dezelfde lijn.