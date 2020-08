Eerste ploeg basketclub Erembodegem moet 10 dagen in quarantaine: “Eén speler positief teruggekeerd van vakantie” Rutger Lievens Koen Moreau

29 augustus 2020

13u27 46 Aalst De eerste ploeg van BC Erembodegem moet tien dagen in quarantaine doordat een speler besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De eerste twee wedstrijden van het seizoen zijn daardoor uitgesteld.

De eerste wedstrijd van het seizoen had dit weekend moeten plaatsvinden, maar die is uitgesteld naar een latere datum. Ook de wedstrijd van volgende week kan niet doorgaan. “Een speler van de eerste ploeg blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Hij is teruggekeerd van op vakantie en afgelopen maandag was hij aanwezig op de training”, zegt Yves De Waegeneer van BC Erembodegem. “De dag na de training werd hij echter opgebeld door ‘contact tracers’. De speler moest verplicht in quarantaine en moest zich laten testen. Die test bleek positief. De rest van de ploeg werd op de hoogte gebracht en moest zich ook laten testen. Gelukkig was er voor de rest niemand besmet, geen enkele speler en ook de coach niet”, zegt Yves De Waegeneer.

Het gevolg is wel dat de ploeg in quarantaine moet. “Dat is de procedure en we volgen die. De start van het seizoen is dus uitgesteld”, zegt hij.