Eerste overname voor start-up My Add On: “Dek-a-Bed heeft veel potentieel” Rutger Lievens

08 oktober 2020

16u53 0 Aalst Het jonge Aalsterse bedrijf My Add On heeft voor het eerst een overname gerealiseerd. Dek-a-Bed maakt voortaan deel uit van My Add On. “Ik hoorde Marie van My Add On voor het eerst op de podcast van Techmag, gepresenteerd door Magali De Reu, en geloofde direct in hun visie. Ik nam dus meteen de telefoon en maakte een afspraak met haar”, aldus Jonas Detavernier. “De klik was er, en zo startte het begin van ons einde”, lacht Detavernier.

Op zondag 4 oktober tekenden de start-ups My Add On en Dek-a-Bed het overnamecontract. “We laten ons bedrijf in goeie handen achter, we hebben vertrouwen in hun missie en visie”, klinkt het bij Jonas Detavernier, vennoot van Dek-a-Bed.

Dek-a-Bed ontstond in het brein van de jonge - toen nog - studenten die samen Advanced Business Management aan de UCLL in Leuven studeerden. Voor hun SBP (Small Business Project) opdracht kwamen ze met Dek-a-Bed op de proppen. Een bed opmaken is voor niemand leuk en leidt vaak tot een gevecht met de lakens. Echter, voor bepaalde personen met een fysieke beperking is het niet eens meer mogelijk om zelfstandig het eigen bed op te maken. Kempen (30), Van Loock (30) en Detavernier (30) losten dit probleem dus op met een product dat je helpt om het bed op te maken. “De eerste batch die we hadden, vloog de deur uit. Daarna hebben we een wachtlijst opgemaakt voor verdere bestellingen”, aldus Detavernier.

Iets te druk

“We hebben alle drie een fulltime job en namen Dek-a-Bed erbij in bijberoep. Het werd echter iets te druk voor ons. Het product heeft nog veel potentieel, maar wij hebben niet langer de nodige tijd beschikbaar. Dek-a-Bed is in goeie handen, daar ben ik zeker van”, zegt Detavernier.

Ook voor My Add On is de overname ideaal. Ze zijn in volle expansie zowel op de internationale markt als met het lanceren van nieuwe producten. De Dek-a-Bed past dan ook volledig binnen hun bestaande & toekomstige productlijn, al zullen ze de naam wijzigen naar MyBedMaker om in lijn te blijven met hun eigen branding en stijl.

Oma

Net zoals Dek-a-Bed, startte My Add On als een SPB project. Marie Van den Broeck (27) kreeg het idee voor de onderneming toen haar oma met krukken moest stappen. Van den Broeck zag hoe moeilijk haar oma het had met de krukken. Ze vielen om, deden pijn aan haar handen, ze stonden in de weg. Van den Broeck wou dat veranderen. Zo ontstond bvba My Add On. Met behulp van acceleratoren, zoals Start it @KBC, kwam het bedrijf van de grond. My Add On wil het gebruik van krukken en rolstoelen destigmatiseren. Ze vinden dat er nog te weinig aandacht wordt gegeven aan mensen met een beperking. Met hun vrolijke designs staat My Add On voor inclusie en empowerment. Van den Broeck werd daar in 2017 mee beloond, want ze krijg de titel ‘Student-Ondernemer van het jaar’ door UNIZO.

“De ambities voor My Add On zijn groot”, aldus Van den Broeck. “Wij spreken over de 20x20x20 ambitie. In komende 5 jaar willen we 20 nieuwe, innovatieve producten in de markt zetten, in 20 landen met een team van 20 personen. Gelukkig ben ik niet alleen. Eind dit jaar stapt Félice mee in het bedrijf als co-founder en slaan we de handen in elkaar.” Verder start My Add On ook dit najaar met het aantrekken van extern kapitaal in de vorm van win-win leningen. Dit om de groei te ondersteunen en de nieuwe producten in de markt te zetten.

Meer over het product op de webshop van My Add On. Voor meer info over de winwinlening: info@myaddon.be.