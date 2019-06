Eerste keer ‘Thank God it’s Friday’ in Pieter Van Aelst-gaanderij ten voordele van goed doel Rutger Lievens

23 juni 2019

15u58 4 Aalst De Aalsterse serviceclub Ronde Tafel is vandaag druk in de weer om de barbecue van Levensvreugde Zomert tot een succes te maken. De club hoopt verschillende duizenden euro’s aan Levensvreugde te kunnen schenken. Volgende week vrijdag zijn ze opnieuw actief, dan organiseren ze voor de eerste keer Thank God it’s Friday.

Al meer dan 20 jaar zijn de leden van serviceclub Ronde Tafel 46 Aalst een vaste waarde om het zomerfeest van Levensvreugde. Zij staan in voor een goed verloop van de barbecue. “Elk jaar steunen we Levensvreugde voor enkele duizenden euro’s. Ook de opbrengst van onze eerste after work party van volgende week vrijdag gaat voor een deel naar dit goed doel”, zegt Jonachim Goedgezelschap van Ronde Tafel Aalst.

Thank God it’s Friday vindt plaats op 28 juni van 16 tot 22 uur in de Pieter van Aelst-gaanderij in Aalst. “Terwijl je kunt genieten van heerlijke drinks ‘n bites kunnen alle zomerplannen gedeeld worden met collega’s en vrienden en kan het weekend/zomervakantie perfect van start gaan”, luidt het. “De opbrengst gaat integraal naar onze goede doelen Internaat ‘t Kasteeltje Hofstade en Levensvreugde.”