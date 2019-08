Eerste keer speedgolf op golfterrein De Kluizen Rutger Lievens

16 augustus 2019

09u15 4 Aalst Op de golfterreinen van de Aalsterse golfclub De Kluizen vond voor het eerst een ‘speedgolf’-wedstrijd plaats. Speedgolf is anders dan een gewoon spelletje golf. “Je kan het best vergelijken met biathlon”, zegt organisator Filip Beerens. Enkele leden van golfclub De Kluizen willen meedoen aan Open Belgian Championship Speedgolf.

Een spelletje golf associeer je eerder met rust, concentratie en tussen twee slagen een babbeltje slaan. Bij speedgolf is daar amper tijd voor. “Je kan het best vergelijken met biathlon waarin langlaufen en schieten gecombineerd worden. Je moet snel zijn maar ook de opperste concentratie behouden. Het komt erop aan je hartslag te laten zakken als je op het balletje slaat”, zegt Filip Beerens.

Fysieke sport

“Speedgolf is zo snel mogelijk een rondje golf afwerken, en ook je aantal slagen telt mee”, zegt Filip. “Op de gezichten bij aankomst na hole 9 kon je aflezen dat de meesten diep zijn gegaan. Golf wordt echt een fysieke sport op die manier.”

Het was de eerste keer dat speedgolf werd gespeeld in De Kluizen. “Ondanks dreigende regenbuien waren het ideale omstandigheden voor speedgolf: veel zuurstof in de lucht, niet te warm, geen laagstaande zon die het zicht zou kunnen belemmeren om de bal te volgen”, zegt Filip. De weergoden waren ons in die mate super goed gezind dat de echte regen pas begon nadat de laatste speedgolfer voet in het clubhuis had gezet.”

“Enkelen hadden aangekondigd te zullen snelwandelen als strategie in plaats van te lopen of joggen, maar zien sporten, doet blijkbaar sporten. Uiteindelijk is iedereen beginnen lopen. Het resultaat was dat 11 van de 13 deelnemers onder de 30 minuten doken, eentje net rond de 30 en de 75-jarige deelnemer deed het op een verdienstelijke 38 minuten”, zegt hij.

Belgian Championship

Veel spelers waren er nog niet op de eerste editie, maar het enthousiasme was wel enorm. “Met 13 spelers was het een beperkt maar gemotiveerd deelnemersveld. Een ludieke EHBO-post met bijhorende verpleegster, waar je voor of na de speedgolfronde een gezond shotje energie toegediend kreeg, vormde het Aalsters sausje over het geheel.”

"De ambitie werd uitgesproken om met enkele leden van De Kluizen volgend jaar deel te nemen aan het Open Belgian Championship Speedgolf”, zegt Beerens.