Eerste keer foodtruckfestival op Schotte-weide Rutger Lievens

11 augustus 2019

09u23 0 Aalst Voor het eerst vond er een evenement plaats op de weide naast Sporthal Schotte in Erembodegem. Het foodtruckfestival van HAP trok veel volk en de locatie kon bekoren.

Toch nog even in herinnering brengen dat tien jaar geleden op dit terrein een leegstaande fabriekshal stond weg te kwijnen. Schotte was dé stadskanker van Aalst. Wat een contrast met de taferelen van dit weekend: muziek, gezelligheid, lekker eten.

Al was dit niet de eerste keuze van de organisator. “We hadden eigenlijk gevraagd om dit in het stadspark te organiseren, maar dat mocht niet”, zegt Bjorn Swennen van HAP. “De stad heeft dit dan voorgesteld en als plan B is het zeker OK. De parking, de ligging, die zijn zeker niet verkeerd. Alleen wat meer gras misschien.”