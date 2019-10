Eerste Geefmarkt in De Gendarmerie Rutger Lievens

09 oktober 2019

16u40 1 Aalst Op zondag 20 oktober organiseert Aalst Geeft vzw haar eerste Geefmarkt, een gezellige markt met kraampjes waar je gratis een aantal spullen kan meenemen. De Geefmarkt vindt plaats in De Gendarmerie in de Denderstraat in Aalst van 14 tot 17 uur.

“Kom gerust een kijkje nemen en misschien vind je een aantal hebbedingetjes waar je al een tijd naar op zoek bent. Je krijgt ook een lotje om kans te maken op een ‘speciaal’ item. Voor de kinderen is een activiteit voorzien. Dit alles is gratis, het enige waarvoor je geld nodig hebt op deze namiddag is om iets te drinken aan de bar”, zeggen de organisatoren.

“Denk je bij jezelf: ‘Ik heb al meer dan genoeg gerief, meer zelfs... ik heb veel te veel’? Goed nieuws, want er zijn nog een aantal tafels voor standhouders vrij. Hier kan je in één keer alles kwijt wat je niet meer gebruikt en doe je er iemand anders een plezier mee”, klinkt het.

Wil je meer weten over het evenement? Kijk dan op de Facebookpagina van ‘Aalst Geeft vzw’ voor alle informatie.