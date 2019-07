Eerste editie van Triatlon in Schotte groot succes Koen Baten

16u15 0 Aalst In Erembodegem bij Aalst ging dit jaar de eerste editie door van de Short Distance Triatlon door in en rond het stadspark van Erembodegem. De Aalsterse triatlonclub 3PT-Solidpharma en atletiekvereniging Alva waren de organisatoren achter deze Triatlon.

De eerste editie van de Triatlon in Aalst kon rekenen op 248 atleten. Er waren drie verschillende groepen die aan de start kwamen, de heren, dames en een hele ploeg die elkaar afwisselden met zwemmen, lopen en fietsen. Uniek aan deze triatlon is dat de zwemmers starten in de Dender voor een zwemtocht van 750 meter. Het water van de Dender was vooraf getest en goed bevonden voor in te zwemmen.

Langs de kant stonden heel wat toeschouwers die de triatleten aanmoedigden.