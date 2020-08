Eerste competitiematch Eendracht Aalst op 20 september tegen SK Pepingen-Halle Rutger Lievens

13 augustus 2020

18u28 4 Aalst Eendracht Aalst start het seizoen op 20 september op het veld van Pepingen-Halle.

“Ook de competitie in de Tweede Afdeling heeft haar nieuwe startdatum. Eendracht trekt op zondag 20 september naar SK Pepingen-Halle”, communiceerde Eendracht Aalst vandaag. “Als één van beide ploegen zich weet te plaatsen voor de vierde ronde van de Croky Cup wordt de wedstrijd uitgesteld. De eerste 2 competitiewedstrijden, die begin september voorzien waren, worden eveneens zo snel mogelijk ingehaald. Oefenwedstrijden mogen vanaf morgen opnieuw doorgaan.”

De voetbalbond maakte onlangs ook de nieuwe data bekend voor de Croky Cup. De tweede ronde, waarin Den Iendracht zijn opwachting maakt op het veld van Oostkamp of Houthulst, is gepland in het weekend van 6 september. Bij winst volgt een week later een thuiswedstrijd tegen Winkel Sport (Eerste nationale). De volgende rondes worden gespeeld op 20 september en 11 oktober.