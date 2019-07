Eenrichtingsverkeer op Tragel blijft voorlopig behouden: “Zeker tot half augustus” Rutger Lievens

02 juli 2019

12u00 5 Aalst Er was de automobilisten van Aalst beloofd dat aan de Tragel vanaf de zomervakantie weer tweerichtingsverkeer zou toegestaan worden, maar die deadline wordt niet gehaald. Doordat de werken aan de rotonde boven de nieuwe tunnels aan de Boudewijnlaan niet af zijn, kan ook de Tragel nog niet worden opengesteld.

Zolang de werken aan de rotonde boven de tunnels aan de Boudewijnlaan niet klaar zijn, kan ook de Tragel niet open. Normaal was dat allemaal eind juni achter de rug, maar de werken liepen vertraging op. “De aannemer heeft besloten om de werken aan het zuidelijke deel van de rotonde aan de Gentsesteenweg uit te stellen met een week, door het uitzonderlijk warme weer”, zegt Sylvie Syryn van Agentschap Wegen en Verkeer. “Er was een te grote kans op schade. De openstelling is voorzien na het bouwverlof in de week van 12 augustus. De aannemer werkt tot het bouwverlof verder aan de renovatie van het viaduct en aan de rotonde van de Gentsesteenweg. Op 6 augustus worden de werken hervat.”

Tragel

De vertraging van de werken irriteert lokale handelaren, zoals de mensen van frituur ‘t Nief Petatje. “De werken zullen dus meer dan 4 jaar duren en niet de vooropgestelde 3 jaar en 5 maanden”, zegt de frituuruitbater. “De opening van de rotonde aan de Gentsesteenweg wordt nog eens uitgesteld tot na het bouwverlof. Wat een werkwijze, echt zonde. Wij blijven wel doorwerken in het uitzonderlijk warme weer en de zomervakantie.”

Het stilliggen van de werken aan de rotonde is ook slecht nieuws voor al wie via de Tragel de stad wil bereiken. De stad en Agentschap Wegen en Verkeer zijn op aanraden van de politie overeengekomen dat het daar eenrichtingsverkeer staduitwaarts blijft, zolang de werken aan de rotonde bezig zijn. Zo moet de veiligheid van de fietsers op de Tragel gegarandeerd worden.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat hij dit wel wou herbekijken voor de zomermaanden, maar dat politie en AWV tegen waren. “Vrachtwagens die aan de Zwarte Hoekbrug moeten afdraaien richting Tragel komen in de problemen als er auto’s staan te wachten”, is de reden.

Signalisatieborden

Deze week wordt er nog in de tunnel onder de Boudewijnlaan gewerkt. “In de nacht van donderdag 4 juli op vrijdag 5 juli werkt de aannemer in de tunnel onder de Boudewijnlaan in Aalst. In de tunnel plaatst hij de definitieve signalisatieborden en voert hij er tegelijk enkele herstellingen uit aan de tunnelwanden. Het verkeer kan beurtelings door de tunnel en wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De aannemer start om 20 uur op donderdagavond en de werken zullen klaar zijn op vrijdagochtend 5 juli voor de ochtendspits”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer.