Eendracht-fans stappen van Aalst naar Virton, opbrengst gaat naar jeugdwerking Rutger Lievens

23 juni 2020

13u19 0 Aalst Twee Eendracht Aalst-supporters van fanclub Onion Boys 17 wandelen in één week van Aalst naar Virton. Met de opbrengst van hun actie willen Steff Van Boven en Lenny Bassleer de jeugdwerking van Eendracht Aalst steunen.

“Als Steff en Lenny slagen in hun opzet zal er meer dan 300 kilometer op hun teller staan”, zegt de voetbalclub. “De tocht die ze willen volgen zal hen onder meer langs Floreffe, Rochefort en de wandelroute Dwars door België brengen. Overnachten tijdens deze 8-daagse doen ze in gastenkamers of op kampeerplaatsen. Beide supporters zijn geoefende wandelaars, zo was Lenny al Europees kampioen ultrawandelen voor -30-jarigen. Finishen willen ze doen bij de vrienden van Café Chez Neuch in Virton, waar ze al verschillende feestjes hielden als Den Iendracht er ging spelen.”

Via een GoFundMe-pagina kan je met een kredietkaart een donatie doen. Je kan ook een gift doen per overschrijving naar het rekeningnummer van de Onion Boys (BE25 1431 1097 5882), met als mededeling “Jeugd”. Of je kan jou engageren voor een sponsoring per kilometer via onionboys17@gmail.com.