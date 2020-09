Eendracht Aalst wil toelating voor 800 supporters in Pierre Cornelisstadion Rutger Lievens

03 september 2020

14u30 6 Aalst Voetbalclub Eendracht Aalst wil minstens 800 fans een plaats geven in het Pierre Cornelisstadion. De club werkt aan een plan om dat in veilige omstandigheden te kunnen organiseren.

“De Nationale Veiligheidsraad geeft vanaf 1 september toestemming om wedstrijden te spelen voor 400 supporters, mits de naleving van de geldende veiligheidsprotocollen zoals het dragen van een mondmasker. Clubs met een grotere capaciteit, zoals het Pierre Cornelisstadion, kunnen een aanvraag doen om meer publiek toe te laten. De burgemeester en de minister moeten daarvoor groen licht geven”, klinkt het bij Eendracht Aalst.

Plan

Eendracht Aalst wil minstens 800 supporters kunnen ontvangen in het Pierre Cornelisstadion, dat over een capaciteit van 4.500 plaatsen beschikt. “De stad Aalst bezorgt deze week alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De club werkt intussen al aan een plan om alles in de meest veilige omstandigheden te organiseren. Onze abonnees zullen sowieso voorrang krijgen”, aldus de club.

Door het uitstel van de competitie (eerste thuiswedstrijd op 27 september) en omdat de abonnementsaanvragen nog vlot binnenlopen, werden de afhaalmomenten ook verlegd naar september. De exacte data en uren volgen nog. Voor het jeugdcomplex Zandberg heeft de club eveneens de procedure opgestart om toestemming te verkrijgen van de stad Aalst om toeschouwers toe te laten voor wedstrijden. Tijdens trainingen blijft publiek uitgesloten.

Niet onmogelijk

Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) zegt dat Eendracht zeker geen onmogelijke dingen vraagt. “De club moet via het evenementenloket een aanvraag indienen die zal bekeken worden door de burgemeester. Hij zal zijn toestemming moeten geven”, zegt de schepen.