Eendracht Aalst trekt naar Nederland voor galawedstrijd Rutger Lievens

13 juni 2019

13u20 6 Aalst De galawedstrijd tussen Eendracht Aalst en AZ Alkmaar naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Eendracht kan toch doorgaan. De burgemeester van Aalst verbood de wedstrijd in het Pierre Cornelisstadion, de clubs hebben nu beslist om in Nederland tegen mekaar te spelen.

“Na overleg met de supportersclubs werd geopteerd om de voorziene galawedstrijd tegen AZ Alkmaar in Nederland te spelen”, zegt Eendracht Aalst. “De wedstrijd organiseren in een naburig stadion was minder interessant voor de supporters en financieel niet haalbaar. De Nederlandse topclub nodigt Eendracht Aalst en haar supporters nu uit naar Noord-Holland.”

“De galawedstrijd zal gespeeld worden op zaterdag 22 juni om 18 uur in Dirkshorn, waar AZ nog meer duels afwerkt en onze spelers een uitstekende accommodatie en een perfecte grasmat wacht. De ticketprijs zal 7,50 euro bedragen”, zegt Eendracht. “Onze club zal supportersbussen inleggen voor de uitstap naar de omgeving van Alkmaar. Meer info en inschrijvingsmogelijkheid volgen snel.”

We hebben het eventjes opgezocht voor u. Volgens Google Maps duurt een autorit van de Bredestraat in Aalst naar het veld van Dirkshorn zo’n 3 uur 20 minuten. Heen en terug is dat bijna 7 uur op de bus.