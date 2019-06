Eendracht Aalst-legendes voor één keer terug op de grasmat in Pierre Cornelisstadion Rutger Lievens

16 juni 2019

09u50 0 Aalst 100 jaar Eendracht Aalst is in het Pierre Cornelisstadion gevierd met een Legends Game tussen oud-spelers van Eendracht Aalst die het opnamen tegen oud-spelers van RSC Anderlecht. De legendes van Eendracht konden rekenen op Gilles De Bilde in de spits, maar verloren toch met 1-3 na twee goals van Frutos.

Het is met de degradatie een annus horribilis geweest voor Eendracht Aalst, maar de club probeert nu het beste te maken van de viering van haar 100ste verjaardag. De aanwezige toeschouwers zagen enkele klinkende namen op het grasveld van het Pierre Cornelisstadion.

In het team van Eendracht Aalst speelden Kujovic, Georges Arts, Kristof Kestens, Stefaan Smet, Geert Mariman, Joeri Pardo, Ewen Verheyden, Peter Van Der Heyden, Thomas Troch, Roald Van Peteghem, Serge Beerens, Theo Zakkas, Ives Cordier, Arnold Nguekam, Bjorn De Wilde en Gilles De Bilde. Bij Anderlecht stonden onder meer Bart Goor, Danny Boffin, Nicolas Frutos, Olivier Deschacht, Stéphane Stassin en Mark De Man in de ploeg.

Voor ex-Gouden Schoen Gilles De Bilde was het zijn eerste wedstrijd na een blessure. Hij leeft nog altijd mee met Eendracht Aalst, waar hij zoveel mooie momenten beleefde als speler. “Wat nu gebeurt met de club - een degradatie op haar 100ste verjaardag - is natuurlijk triestig”, zegt De Bilde. Hij denkt te weten waarom Eendracht Aalst zo diep is weggezakt. “Het is het gevolg van 20 jaar wanbeleid”, zegt Gilles De Bilde.

De legendes van Eendracht Aalst verloren van de legendes van Anderlecht. Het werd 1-3 met onder meer 2 goals van Frutos.