Eendracht Aalst heeft de beste voetbalfans : voeren zelf reparaties uit aan stadion, tickets voor bekermatch direct uitverkocht Rutger Lievens

22 september 2019

13u29 2 Aalst De slapende reus Eendracht Aalst wordt wakker. Woensdag speelt Den Iëndracht een belangrijke bekermatch tegen eersteklasser AA Gent. Een echte topmatch, waar de supporters naar uitkijken. De fans hielpen de voorbije tijd mee aan aanpassingswerken aan het stadion en de tickets voor de match zijn ondertussen helemaal uitverkocht.

Er waren 4.000 tickets beschikbaar en volgens de club zijn die allemaal verkocht. “Omdat het clubrestaurant nu ook volloopt voor de komst van AA Gent zijn alle tickets uitgeput. De laatste voorverkopen van zaterdag en zondag worden dus geannuleerd”, laat de club weten. Het liep storm voor de bekertickets van volgende woensdag. De Oost-Vlaamse derby tussen Eendracht Aalst en AA Gent zal voor een vol huis gespeeld worden. Alle 4.000 beschikbare tickets zijn de deur uit. De supporters van AA Gent dienen hun ticket aan te schaffen bij hun club, in combinatie met georganiseerd busvervoer.”

4.000 tickets is te weinig

Aalst speelt in een vol huis tegen AA Gent dus. Volgens de supporters hadden er meer tickets verkocht kunnen worden, mocht er meer volk toegelaten zijn in het stadion. “Het blijkt nog maar eens dat ons stadion veel te klein is dit soort matchen. 4.000 beschikbare plaatsen zijn er, terwijl we makkelijk enkele duizenden tickets extra zouden kunnen verkopen. Schande dat dit niet in aalst kan. Wat zullen ze doen als we ooit weer hogerop geraken? Ons elke week naar Denderleeuw sturen? De Heizel afhuren?”, zegt supporter in goede en kwade dagen Hans Moens.

Het is dankzij enkele supporters van Eendracht Aalst dat de match tegen AA Gent in het Pierre Cornelisstadion kan gespeeld worden. De club moest enkele aanpassingen doorvoeren op vraag van de politie. Dankzij vrijwilligerswerk van de supporters is dat goedgekomen. “De gele toegangspoortjes bestonden nu uit twee stukken die opengingen. Wij hebben die omgebouwd naar poortjes die in één stuk opengaan. Dat moet blijkbaar nu zo voor de veiligheid. Ook moesten al die poortjes genummerd zijn. Dat was al zo maar nu moeten die nummers op twee meter hoogte hangen. Dus hebben we daar paaltjes aangelast van twee meter hoog waar nu die nummers aanhangen. Na de laswerken zijn al die poortjes weer mooi geel geverfd”, zegt Hans.

Geen woorden, maar daden

“Wij wilden graag met zoveel mogelijk supporters naar de wedstrijd tegen AA Gent. Indien we thuis spelen is dit geen probleem. Op Gent zouden we veel te weinig kaarten krijgen. Dus moesten we echt proberen om die wedstrijd thuis te spelen. Dus hebben we eens aan de club gevraagd wat er juist allemaal moest gebeuren. De omheining zetten achter de K, daar wou de club voor zorgen. Wij moesten dan met enkelen de poortjes en zo afwerken”, aldus de supporters.

“Erg dat de burgemeester de show probeerde te stelen alsof hij inspanningen heeft gedaan om deze wedstrijd te laten doorgaan. Het is net hij en ook de vorige stadsbesturen die het stadion al jaren laten verloederen. Al jaren draaien ze rond de pot, maar ze krijgen niets gerealiseerd. Tijd voor echte actie, geen woorden maar daden”, zegt Hans.