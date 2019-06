Eendracht Aalst gaat niet verder met CEO Dirk Adriaenssens Rutger Lievens

11 juni 2019

11u19 0 Aalst Eendracht Aalst gaat niet verder met CEO Dirk Adriaenssens. Dat heeft de club laten weten op haar website.

“Het bestuur van SC Eendracht Aalst heeft zich beraad over de toekomstige werking van de club na de degradatie van de Eerste Amateurliga naar de Tweede met als enig doel het zo snel mogelijk heroveren van de verloren plaats”, zegt de club. “Bedoeling is ook om de structuur aan te passen aan de nieuwe divisie. In die optiek hebben de club en CEO Dirk Adriaenssens dan ook in onderling overleg beslist een einde te maken aan hun samenwerking. De club wenst Dirk uiteraard het beste toe in de toekomst.”