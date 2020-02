Eendracht Aalst-fans verontwaardigd: “KBVB verbiedt tifo met Jodenkop” Rutger Lievens

20 februari 2020

12u32 0 Aalst De Belgische voetbalbond geeft aan de fans van Eendracht Aalst geen toelating om de tifo met een afbeelding van een Jood uit te rollen tijdens de carnavalsmatch van vrijdagavond. De supportersclubs zijn teleurgesteld, maar annuleren de tifo om hun club niet in problemen te brengen.

“Na eerder deze week de uiteindelijke goedkeuring verkregen te hebben van zowel Eendracht Aalst de veiligheidsdienst, politie als stad Aalst, spijt het ons te moeten vaststellen dat onze ludieke tifo naar aanleiding van de carnavalswedstrijd van vrijdag aanstaande niet gebruikt mag worden. Dit onder druk van de KBVB en Voetbal Vlaanderen”, aldus fanclubs Onion Boys, Blackwans en OPC.

“Censuur”

“Onze club ontving een mail van de officiële voetbalinstanties van ons land waarin men dreigt met zware sancties indien onze actie toch door zou gaan. Dit kon gaan over zware boetes, wedstrijden zonder thuispubliek, tot zelfs weigering van de licentie”, zeggen de supporters van Eendracht Aalst. “De Belgische en Vlaamse voetbalfederaties baseren zich hiervoor, naar eigen zeggen, op de antidiscriminatie- en antiracisme-artikels in hun eigen intern bondsreglement.”

De fans van Eendracht Aalst noemen het censuur en zijn verontwaardigd. “Carnaval is en blijft het feest van de vrije meningsuiting en ook de carnavalsmatch past binnen deze context. Onze betrachting was om op een ludieke manier een punt te zetten achter een jaar vol antisemitismebetichtingen, internationale misplaatste verontwaardiging en druk lobbywerk van verschillende Joodse instanties tegen onze stad, ons carnaval en onze identiteit. Dit laatste is blijkbaar nog steeds niet afgelopen”, aldus de supportersverenigingen.

“Laten ons niet de mond snoeren”

“Extra jammer is het feit dat de tifo reeds afgewerkt was, de nodige kosten en energie reeds geïnvesteerd en niet recupereerbaar zijn. Naar wie mogen we de factuur sturen?”, klinkt het. “Echter, gezien we de club niet in de problemen willen werken, hebben we besloten om de geplande tifo te annuleren. Maar laat nu reeds duidelijk zijn dat we dit niet zomaar zullen laten passeren! We laten ons niet de mond snoeren, door niemand.”

Afwachten of er toch een reactie komt van de fans vrijdagavond. “Diezelfde officiële instanties verbieden ook het organiseren van ‘collectieve acties’ omtrent ‘hetzelfde thema’. Lees: het is verboden om massaal als ‘Jood’ verkleed te gaan. Een Aalstenaar iets verbieden? Sterk plan”, zeggen ze.