Eendracht Aalst-familie in rouw: icoon Gaston Van Der Elst (84) overleden Rutger Lievens

05 juli 2020

18u17 4 Aalst De Eendracht Aalst-familie is in rouw, clubicoon Gaston Van Der Elst is op 84-jarige leeftijd overleden. Van Der Elst was niet alleen een bekend voetballer, hij was ook 50 jaar cafébaas van De Koornbloem op de Aalsterse Grote Markt.

Eendracht Aalst postte al een steunbetuiging op sociale media. “De Eendracht-familie wordt in rouw gedompeld bij het overlijden van clubicoon Gaston Van Der Elst (84). Vorige zomer genoot hij nog met volle teugen van onze Expo 100 en zijn portret aan de Wall of Fame. Veel sterkte aan de familie en vrienden! Rust zacht, Gaston. #EA1919”

Gaston Van Der Elst is een bekende Aalstenaar. Hij dribbelde in 1961 Eendracht Aalst mee naar eerste klasse en speelde mee in de fameuze wedstrijd tegen Standard toen scheidsrechter Arthur Blavier een hoofdrol wegkaapte. Gaston Van Der Elst schopte het zelfs tot speler van Anderlecht en werd ook trainer van Eendracht Aalst. In 2010 tapte hij zijn laatste pint in café De Koornbloem. Een jaar later belandde hij in het ziekenhuis met een hartaanval.