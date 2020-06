Een zee van terrassen en goedgezinde cafébazen in Aalst: “Schitterend! Een beetje een dijkgevoel” Rutger Lievens

21 juni 2020

10u41 0 Aalst Met een week vol tropische temperaturen in aantocht, maken veel Aalstenaars plannen om een terrasje te doen. Een topidee, want het was waarschijnlijk nog nooit zo gezellig op en rond de Grote Markt van Aalst. De horeca mocht de terrassen uitbreiden waardoor je op de Grote Markt stilaan mag spreken van een ‘dijkgevoel’. Onder de bomen op de Hopmarkt en Vredeplein waan je je - met een beetje verbeelding - aan de Côte d’Azur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een zee van terrassen, gezellig keuvelende mensen en goedgezinde horecabazen, dat is de Grote Markt van Aalst tegenwoordig (bij goed weer). Je zal weinig cafébazen vinden die nu nog klagen. Ze mogen eindelijk weer aan het werk, de terrasbelasting valt weg dit jaar en schepen van Economie Katrien Beulens gaf groen licht om de terrassen uit te breiden. Een mens zou de corona-epidemie bijna volledig vergeten.

Schitterend

De meeste terrassen zijn wat breder en langer, maar de meest opvallende ingreep vind je terug voor Caffee Cognac en Safir. Daar heb je de terrassen aan het café, dan een soort promenade en dan in het midden van de Grote Markt, tussen Zwerte Maan en Borse, opnieuw stoeltjes en tafeltjes.“Een beetje een dijkgevoel hé”, zegt een blije Christopher Raes van Caffee Cognac. “Schitterend gewoon! Als ze de Grote Markt heraanleggen, waarom dit niet meenemen in het ontwerp? Misschien met wat meer groen? Los van corona zou ik dit altijd willen”, droomt hij luidop.

Zou de ruimte voor de terrassen daar midden op het plein misschien nog een beetje groter mogen? “Misschien nog een paar tafeltjes erbij, dat zou wel leuker zijn. Ik ben als cafébaas al heel blij dat de stad ons hierin steunt op deze manier. Dit is een meerwaarde. In de zomer hebben we aan het café de schaduw en op het plein de zon. Nu kunnen de klanten dus kiezen”, zegt hij.

Ook gezellig is het bij Aperoni. Als het straks 30°C wordt, is het terras op de Hopmarkt, tussen de bomen en de parasols, the place to be. Joris De Pauw deelt de tevredenheid van collega Christopher. “Het was echt een opluchting toen we groen licht kregen van de stad Aalst om ons terras uit te breiden. Het wordt niet overal in elke stad gedaan. De capaciteit is dezelfde gebleven, evenveel stoeltjes als vroeger, het terras is alleen een beetje groter. Dus een dikke pluim aan het stadsbestuur”, zegt Joris “Onze stoeltjes en tafeltjes stonden vroeger veel dichter bij elkaar. Als je anderhalve meter afstand moet bewaren, dan komt er al snel zo’n 30% oppervlakte terras bij. Het was perfect wat we nodig hadden. Tot zolang er coronavirus is, mag dat zeker doorlopen, maar het hoeft niet altijd zo groot te blijven. We zijn best tevreden met hoe ons terras vroeger stond.”