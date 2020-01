Een voorteken? Yvan wint Prékiezing van AKV De Zwisjelmoizen Rutger Lievens

13 januari 2020

11u31 4 Aalst Yvan De Boitselier was de winnaar van de Prékiezing van de Aalsterse carnavalsgroep De Zwisjelmoizen. Is dat een slecht voorteken voor de andere kandidaat-prins Werner Kinoo? Al sinds 2009 is de winnaar van de Prékiezing ook de uiteindelijke prins carnaval van Aalst.

“De kandidaten beseffen dat na de Prékiezing de prinsenverkiezing in de Florahallen eigenlijk overbodig is”, zeggen De Zwisjelmoizen. “Als sinds 2009 voorspellen de Zwisjelmoizen namelijk de juiste prins.”

Op 11 januari 2020 werd aansluitend aan het Driekoningenfeest de Prékiezing van AKV De Zwisjelmoizen georganiseerd. “Het concept is eenvoudig: een verkiezing ‘gelek as vroeger’. Na de vele optredens van de ex-prinsen en de huidige prins Meyst, was het de beurt aan de kandidaten. Eerst gaf Yvan het beste van zichzelf gevolgd door Werner. Een bomvol café De Beiaard kon nadien stemmen door een bolleke te kleuren op een papieren stembiljet. Zoals steeds werd er al snel gesproken over ‘bedrog op groeite school’ zoals in de memorabele prinsenverkiezing in 2000", zegt de carnavalsgroep. “Een paar honderd stembiljetten kwamen in de verzegelde stembus terecht en na telling bleek dat Yvan héél nipt de Prékiezing gewonnen had. Bij deze kan er nu dus al gesproken worden over prins Yvan 2020.”

Afwachten of de Prékiezing het alweer goed voorspelt dit jaar. De echte prinsenverkiezing vindt plaats op 25 januari in de Flora.