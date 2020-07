Een tafeltje reserveren bij Mira en Anne-Sophie in Mijn Keuken Mijn Restaurant kan vanaf nu Frank Eeckhout

31 juli 2020

15u11 0 Aalst De hobbykokduo’s die de selectie van ‘Mijn keuken mijn restaurant’ hebben overleefd, kunnen opgelucht ademhalen. Nadat corona de opening van hun pop-uprestaurant op de lange baan schoof, ontvangen ze vanaf 9 augustus klanten. Ook Aalst doet dienst al gaststad.

Op zondag 9 augustus open Mira en Anne-Sophie de deuren van hun restaurant op de oude site van Electrabel. De opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn intussen hervat, nadat ze door de coronamaatregelen in april werden stilgelegd. De klanten beslissen deze keer mee wie de winnaar wordt van Mijn Keuken Mijn Restaurant. Wie kans wil maken op een gratis diner in één van de pop-ups en zo mee wil bepalen welk duo 50.000 euro opstrijkt kan zich inschrijven via www.vtm.be.