Een maand na Kerstmis staat kerstboom nog altijd op Grote Markt Rutger Lievens

22 januari 2020

16u29 0 Aalst Nog een paar dagen en Kerstmis ligt een maand achter ons, maar de kerstboom van Aalst die staat nog altijd te pronken op de Grote Markt. Een firma vergat de lichtjes eruit te halen, waardoor de stad de boom nog niet kan verwijderen, zo blijkt.

In de winkelstraten hangen al spandoeken omhoog die reclame maken voor het mooiste feest van het jaar: carnaval. Op de Grote Markt is het evenwel nog altijd een beetje kerst. De veertien meter hoge kerstboom staat er nog altijd en Kerstmis ligt nu toch bijna een maand achter ons. “Een probleem met de verlichting”, klinkt het bij de stad. “De firma die de verlichting uit de boom moest verwijderen, is dat vergeten. Dus moeten we wachten tot dat gebeurd is voor de boom kan worden afgevoerd”, is te horen bij de stad. “Normaal was de Grote Markt nu al klaargemaakt voor de carnavalsactiviteiten, maar door de vergissing is dat nu nog niet kunnen gebeuren.”