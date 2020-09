Een jaar zonder carnaval of toch maar een zomereditie? Vlaanderen steekt de gevederde hoofden bij elkaar

Aalst

De kogel is door de kerk in Aalst: carnaval gaat daar al zeker niet meer door in de winter, maar wordt verplaatst naar juni 2021 . Ook elders in Vlaanderen hakken stads- en gemeentebesturen stilaan de knoop door om hun feestactiviteiten te verplaatsen naar een latere datum of helemaal af te gelasten. Wij legden ons oor te luister bij de gemeenten en maakten een handig overzicht.