Een droom die uitkomt: Ingrid opent ontbijt- en brunchrestaurant Livingstone Rutger Lievens

10 januari 2020

16u38 5 Aalst Ingrid Daelman opent op 18 januari in Hofstade het ontbijt- en brunchrestaurantje Livingstone. Je kan er ontbijten of brunchen of de zaal en de tuin afhuren. Het interieur verwijst naar exotische bestemmingen, het pand zelf ademt geschiedenis.

Ingrid Daelman is niet alleen een dromer, ze is ook een doener. Op 18 januari gaat de droom in vervulling van deze oud-lerares: een gezellig ontbijt- en brunchrestaurant in haar geboortedorp. In ontbijtrestaurant Livingstone is zij voortaan Mrs. Livingstone. Het huis aan de Steenweg op Aalst zit vol herinneringen van Ingrid. “Mijn familie had hier tot de Eerste Wereldoorlog brouwerij Daelman. Daarna werd het een anjerkwekerij”, vertelt Ingrid. En nu is het dus een restaurant. Komen eten doe je na reservatie. “We serveren een uitgebreid buffet vol avontuurlijke gerechten. Er is Bocca Bombita-koffie, Or Tea, Jucysapjes, gerechten met kruiden uit de eigen tuin, huisbereide confituren, streekbiertjes en kaas van zuivelhoeve Keymeulen.”

Via de Facebookpagina van Livingstone zal Ingrid de klanten op de hoogte houden van de ontbijten en brunchen. Ook ‘bruidslunches’, een lichte lunch tussen de plechtigheid, foto’s en de trouwpartij, zijn mogelijk. Livingstone kan je bijvoorbeeld ook afhuren voor rouwmomenten, babyborrels, recepties, seminaries of barbecues. Alle info vind je op www.atlivingstone.be.