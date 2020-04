Eén corona-patiënt overleden in Aalsters ziekenhuis. In totaal nu vijftien dodelijke slachtoffers Rutger Lievens

01 april 2020

17u59 2 Aalst Opnieuw is er in een Aalsters ziekenhuis een persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden in Aalst staat op vijftien.

“De cijfers zijn iets meer bemoedigend dan dinsdag”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die elke dag een update geeft met de recentste cijfers. “162 mensen worden momenteel verzorgd, tien patiënten minder dan de dag voordien. Wel is er jammer genoeg één extra overlijden, in totaal nu vijftien dodelijke slachtoffers.”

“Drie extra patiënten - in totaal 35 mensen - bevinden zich op intensieve zorgen. Deze cijfers betekenen evenwel niet per se dat de piek van de epidemie is bereikt. Mogelijk kennen we de komende dagen nog verdere fluctuaties inzake aantal besmettingen. De potentiële uitbreiding van onze opvangcapaciteit is alleszins geen overbodige luxe, in geval de nood (zeer) hoog zou worden.”