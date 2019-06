Een beetje Ardennen in Aalst: spectaculair touwenparcours van 16 meter hoog siert skyline Kapellekensbaan Rutger Lievens

04 juni 2019

13u31 5 Aalst Voor avontuur en teambuilding hoef je niet meer naar de Ardennen. Aan Schotte kon je al met de kajak de Dender op of de oude fabrieksschouw beklimmen. Nu is ook het 16 meter hoge klimtouwenparcours klaar. De metalen constructie telt 3 verdiepingen en 48 touwenbruggen in totaal.

Van stadskanker naar een mini-Ardennen, Schotte maakte de voorbije tien jaar een ongelofelijke metamorfose mee. De fabrieksgebouwen maakten plaats voor een fenomenale sporthal en buiten de muren van de sporthal valt er ook van alles te beleven.

The Outsider organiseert sinds mei 2018 rond de Dender en het sportcomplex Schotte een reeks van avontuurlijke uitdagingen zoals kanovaren, highland games, teambuilders, muurklimmen op de schouw, arrow tag, laserbattle en vanaf 4 juni 2019 ook het klimmen op het indrukwekkende touwenparcours.

Blue Diamond

“Wie af en toe aan het sportcomplex Schotte passeert, heeft ongetwijfeld al de nieuwe klimtoren van The Outsider Aalst zien staan”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V). “Het 16 meter hoge touwenparcours is dan ook al op korte tijd een deel geworden van de skyline van de Kapellekensbaan. Zo komt de buitensportsite aan sportcentrum Schotte in zijn eindfase en kunnen de activiteiten definitief van start gaan.”

Het touwenparcours werd gedoopt met de naam ‘Blue Diamond’. “Wanneer je vanuit de lucht de piste bekijkt, heeft deze een diamantenvorm. De Blue Diamond bestaat uit een combinatie van touwbruggen, trappen, klim- en evenwichtsoefeningen voor avonturiers, slingeraars en evenwichtskunstenaars”, zegt Hendrik Vandermarliere van The Outsider.

48 touwenbruggen

“In deze nieuwe generatie touwenparcours wordt klimkwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid gecombineerd. The Outsider ontwierp zelf het nieuwe concept, namelijk een metalenconstructie met 3 verdiepingen en 48 touwenbruggen in het totaal. Met het Click It-systeem, een Franse uitvinding, heeft de klimmer het gevoel van vrijheid maar is hij continu beveiligd.”

De voornaamste doelgroep zijn de scholen. “Ongeveer tweehonderd jongeren kunnen zich zonder problemen uitleven tijdens een avontuurlijke sportdag op de site in Aalst. Maar ook bedrijven en vriendengroepen kunnen hier op elk moment terecht voor een teambuilding of dagje uit”, zegt Hendrik Vandermarliere van The Outsider.

Het innovatieve klimparcours bestaat uit drie niveaus waarop geklommen kan worden. Elk niveau heeft een andere moeilijkheidsgraad. De drie verschillende niveaus hebben in totaal een capaciteit van 75 klimmers en er kunnen meerdere mensen gelijktijdig starten. Zo worden er lange wachttijden aan de klimtoren vermeden.

Kajakken zonder reservatie

Zin in een avontuurlijke activiteit deze zomer? Dan hoef je deze zomer niet naar de Ardennen. “Tijdens de weekends, vakantie- en feestdagen kan je zonder te reserveren op het avonturendomein terecht om kano’s, kajaks of pedalo’s te huren”, zegt Hendrik. In de zomervakantie kan je tussen 14 en 17 uur een kajak of kano huren, voor 10 euro per uur.

Voor de jeugdbewegingen is er bovendien een speciaal aanbod tijdens de zomer (van 21 juni tot 21 september) van 2019. Hierbij krijgen landelijk erkende jeugdverenigingen 20% korting als ze met een groep van minimum 10 personen komen.