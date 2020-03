Eekhoorn smult van Nutella-pasta. “Zou hij weten dat Nutella gemaakt is op basis van hazelnoten?” Rutger Lievens

05 maart 2020

19u24 0 Aalst Eekhoorns houden wel degelijk van Nutella-hazelnootpasta. Natuurliefhebber Jef Keymeulen uit Aalst slaagde erin om een eekhoorn te filmen terwijl hij van Nutella smult.

“Zelfs een eekhoorn weet dat Nutella gemaakt is op basis van hazelnoten”, concludeert Jef. Met een wildlifecamera slaagde hij erin om een eekhoorn te filmen die de hazelnootpasta van Nutella naar binnen speelt in een bosje in Mespelare. Hij streek wat Nutella tegen een boom en de rest volgde vanzelf.