EA mikt met sterke teams resoluut op medailles op BK estafette Bart Spruijt

17 september 2020

12u26 0 Aalst Atletiekclub Eendracht Aalst trekt met bijzonder veel vertrouwen naar het BK aflossingen in Moeskroen zaterdag. Zowel op de 4x400m, de 4x800m als de 4x1500m hebben de zwarthemden medaillekansen.

Voormalig 1500m-topper en coach van EA Kim Barbé verwacht veel van het BK. “We beleven momenteel een hoogconjunctuur. We hebben heel wat ploegen die kunnen meestrijden om de medailles: zowel op de 4x400m, de 4x800m als de 4x1500m verwachten dat we zullen meespelen”, zegt Barbé. “In feite zitten we al in de wintervoorbereiding, maar het BK estafette is een tof teamgebeuren dat we heel graag meepikken.”

4x800m-ploeg gigantisch sterk.

Vooral op de 4x800m oogt EA beresterk. “Op de 4x800m lopen Ruben Verheyden, Marius De Bruyn, Stijn Van Nieuwenhove en Victor Bettens”, weet de coach. “Dat zijn toch mannen die bij de top horen op de 800m. De ploeg is gigantisch sterk. Vorig jaar wonnen ze al zilver na KAAG Gent. Dat ze gaan winnen is veel gezegd, maar ze gaan volgens mij minstens een medaille pakken. In de breedte zijn we heel sterk. Bij de vrouwen hebben we ook een sterk team: Mariska Parewyck, Febe Triest, Lotte Vonk en Birgit Van Boxtael. Dat is ook een ploeg die hoog kan mikken. We hopen stiekem toch op een mooie prestatie.”

Vier medailles

Voorts gooit EA nog kwartetten in de strijd op de 4x400m en de 4x1500m. “Op de 4x400m starten de broers Dries en Stijn Van Nieuwenhove, Kristof Van Hecke en Victor Bettens. Dat zijn mannen die allemaal rond de 50 seconden lopen. Wie weet liggen daar dus ook medaillekansen. Op de 4x1500m lopen de broers Tom en Ruben Verheyden, Marius de Bruyn en Jarich Van Rijckeghem. Ruben zal onze slotloper zijn. Hij heeft een sterk eindschot. Als ze ons er niet aflopen, kan hij met zijn goeie sprint uitpakken. Hoeveel medailles we gaan halen? Ik gok op vier medailles. Laat ons positief denken. Je weet nooit hoe sterk de tegenstand zal zijn, maar vier medailles kan haalbaar zijn. EA is qua ledenaantal niet zo’n hele grote club, maar we hebben momenteel een erg sterke generatie op de loopnummers.”