E40 in Aalst urenlang versperd na zwaar ongeval, bestuurder in levensgevaar Koen Baten

30 november 2019

10u03 40 Aalst De E40 in Aalst ter hoogte van de brug aan de Churchillsteenweg in Aalst was zaterdagochtend lange tijd volledig versperd door een zwaar ongeval. Twee voertuigen kwamen rond 5 uur met elkaar in aanrijding. De ravage was enorm en het verkeer moest meerdere uren over de pechstrook.

Wat de oorzaak is van de aanrijding is nog onduidelijk. Rond 5 uur vanochtend botsten twee voertuigen hard met elkaar. De schade was enorm en de inzittenden raakten ook gewond. De 33-jarige chauffeur was een taxibestuurder die het ongeval veroorzaakte. Hij blies safe en was niet onder invloed. De bestuurder van het aangereden voertuig verkeerd in levensgevaar. De taxichauffeur werd lichtgewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. De autosnelweg lag bezaaid met brokstukken door de klap en was bijna drie uur lang afgesloten over de drie rijstroken. “Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken", zegt Annelies Verstraete van het parket.

Het verkeer moest er over de pechstrook wat zorgde voor heel wat vertragingen van ruim een half uur.