DvM-leerling Aaron Blommaert (17) vanaf mei te zien in Familie Rutger Lievens

10 februari 2020

18u24 12 Aalst De 17-jarige Aaron Blommaert uit Aalst is vanaf mei te zien in de VTM-serie Familie. Blommaert zit in het laatste jaar Economie-Talen in DvM Humaniora.

De Aalsterse Ketnet-acteur en zanger Aaron Blommaert (17) duikt binnenkort op in ‘Familie’. Het tieneridool draait deze week al mee op de set, maar zal op tv pas vanaf mei zijn opwachting maken als de introverte en mysterieuze Rave. “Een hele eer tussen al die ervaren rotten”, zegt hij. “Gelukkig word ik niet zomaar in het water gegooid. Mijn collega’s Kürt Rogiers en Peter Bulckaen reiken me de zwembandjes aan als mijn persoonlijke begeleiders. Ik kan en mag hen alles vragen.”

Aaron zit in zijn laatste jaar Economie-Talen in DvM Humaniora. “Ik zal de volgende maanden wel wat lessen missen door ‘Familie’, maar mijn leerkrachten weten dat en stellen zich flexibel op. In het eerste trimester speelde ik mee in een musical en toen lukte die combinatie met mijn studies ook. In december was ik voor alles geslaagd. Ik wil mijn diploma absoluut halen en tussendoor ook met BOBBY (een boysband, nvdr.) optreden. Gelukkig ben ik nog single, want tijd voor een lief heb ik echt niet.”

Hij maakte het nieuws al bekend op zijn eigen sociale media. “Omdat een mens nooit genoeg FAMILIE kan hebben! Vanaf mei op VTM! Vanaf nu al fameus content!”, schreef hij daar dolenthousiast.