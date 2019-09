DvM en Aalst hofleveranciers van Ketnet: Naast zesdejaars Aaron ook oud-leerling Tinneke kandidaat Ketnet-wrapper Rutger Lievens

25 september 2019

15u17 0 Aalst Wie volgt Charlotte Leysen op als Ketnet-wrapper? Twee kansen op vijf dat de volgende Ketnet-wrapper uit Aalst komt én op DvM school heeft gelopen. Naast Aaron Blommaert zit ook Tinneke Van Ransbeeck uit Meldert bij de laatste vijf.

Uit honderden kandidaturen koos Ketnet vijf topkandidaten. Daar zijn twee Aalstenaars bij: Aaron Blommaert waar we al iets over schreven en ook Tinneke Van Ransbeeck.

“Tinneke komt uit Meldert (Oost-Vlaanderen) en is 23 jaar. Ze is kinesist en begint nu aan opleiding radio aan het RITCS. Tinneke zit bij de scouts, is een globetrotter, speelt diatonische accordeon en is gek op folkmuziek”, aldus Ketnet.

Je kan de kandidaten beter leren kennen door hen altijd en overal online te volgen. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 18.30 en 19 uur in de livestream en dag en nacht in de ‘Wie wordt wrapper?-feed’ in de Ketnet-app en op Ketnet.be. Tijdens de weekends kunnen de Ketnetters een samenvatting van hun online avonturen op televisie bekijken. Op 18 oktober is de grote finale van ‘Wie wordt wrapper?’ van Ketnet met de drie overgebleven kandidaten.