DvM Basis doet mee aan filmpjeswedstrijd en maakt kans op 10.000 euro: “Leerlingen dromen van moestuin en klimmuur op de speelplaats” Rutger Lievens

20 november 2019

13u26 12 Aalst De leerlingen van DvM Basis uit Aalst namen woensdagvoormiddag een ludiek filmpje op op de speelplaats. Ze doen mee aan de Brico-wedstrijd waarbij 10.000 euro te winnen valt. Met het geld wil de school de speelplaats nog mooier en leuker maken.

Het idee kwam van de Werkgroep Speelplaats van de school. In de werkgroep zitten juf Kim, juf Lien, juf Lynn, meester Mathias en juf Lissa. “We maken een filmpje waarin we de dromen tonen van onze school en leerlingen: een klimmuur, moestuin en een speeltrein staan op het verlanglijstje”, zegt juf Lissa van het tweede leerjaar. De kinderen dansten op een liedje van Kapitein Winokio. Hopelijk is de Brico-jury overtuigd en komt de 10.000 euro naar Aalst.