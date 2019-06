Duurder dan het Vlaams gemiddelde: “Verblijf in OCMW-woonzorgcentrum varieert tussen 1759,5 en de 2063,4 euro” Rutger Lievens

30 juni 2019

15u39 0 Aalst “De prijzen in Aalst duurder dan het Vlaams gemiddelde van 1728 euro per maand. Na de laatste indexatie varieert de maandelijkse kost voor een verblijf in een WZC van het OCMW in onze stad tussen de 1.759,5 en de 2.063,4 euro”, berekende sp.a’er Sam Van de Putte. “Wie het echt niet meer kan betalen krijgt financiële steun”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

Het OCMW van Aalst heeft de dagligprijs van haar woonzorgcentra geïndexeerd. “Na de laatste indexatie varieert de maandelijkse kost voor een verblijf in een WZC van het OCMW in onze stad tussen de 1.759,5 en de 2.063,4 euro. Hiermee zijn de prijzen in Aalst duurder dan het Vlaams gemiddelde van 1.728 euro per maand”, berekende Sam Van de Putte, sp.a-gemeenteraadslid in Aalst.

Oude dag zonder zorgen

Voor steeds meer mensen wordt het rusthuis onbetaalbaar, volgens sp.a Aalst. “Iedereen heeft recht op een oude dag zonder financiële zorgen. Vorige week verschenen er cijfers dat de factuur voor een op de vijftien bewoners van een woonzorgcentrum onbetaalbaar is. Niet onlogisch wanneer je het grote verschil ziet tussen het gemiddelde pensioen van 1.280 euro en de gevraagde prijs per maand”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

“De OCMW woonzorgcentra zijn niet alleen duurder dan het Vlaams gemiddelde, door de jaarlijkse indexatie worden ze ook duurder dan de woonzorgcentra in onze stad die vanuit de vzw’s worden uitgebaat. Enkel de privé-woonzorgcentra blijven duurder”, zegt hij. “Op basis van de beschikbare informatie op de websites van de Aalsterse woonzorgcentra merken we dat de dagprijs van de niet-OCMW gebonden woonzorgcentra varieert tussen de 54,76 euro en de 73,34 euro. De dagprijs van de OCMW-woonzorgcentra schommelt tussen de 58,65 en de 68,78 euro.”

“Schaf onderhoudsplicht af”

“Het is de taak van het OCMW om betaalbare woonzorgcentra aan te bieden. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze dagprijs door de jaarlijkse indexatie duurder wordt dan die van de andere woonzorgcentra op ons grondgebied” vindt Van de Putte. “Dat we pleiten voor een maximumfactuur zodat de factuur nooit hoger ligt dan het pensioen dat iemand krijgt is al langer bekend. We vragen verder ook dat het OCMW van Aalst de onderhoudsplicht afschaft. Het kan voor ons niet de bedoeling zijn dat oudere mensen moeten gaan bedelen bij hun kinderen”, besluit Sam.

“OCMW springt bij”

OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) zegt dat de beslissing om de dagprijzen jaarlijks te indexeren, genomen is op de OCMW-raad van 2 mei 2017. “Het is dus geen zuivere verhoging, maar een indexering. De dagprijzen zijn in alle woonzorgcentra verhoogd en in de private is de verhoging nog veel hoger dan in de woonzorgcentra van het OCMW. We zitten nog altijd onder het regiogemiddelde. Dat is niet meer dan normaal als OCMW-woonzorgcentra.”

Smeyers wil de onderhoudsplicht behouden. “Uitzonderingen worden daarop toegestaan. Het spreekt voor zich dat het OCMW bijspringt wanneer een persoon het financieel moeilijk krijgt. Voor zes personen pasten we tot vorig jaar bij”, zegt ze.