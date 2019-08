Duizend aanwezigen nemen afscheid van Kayleigh Leemans (14): “Jouw glimlach deed iedereen lachen” Koen Baten

24 augustus 2019

15u51 32 Aalst In het crematorium in Aalst hebben vanmiddag duizend aanwezigen afscheid genomen van Kayleigh Leemans (14) uit Aalst. Het meisje overleed vorige week bij een verkeersongeval in Nieuwerkerken nadat een 18-jarige bestuurder tegen een geparkeerde vrachtwagen knalde. Het meisje overleed ter plaatse. “Zondag vertrok je door de poort naar de kermis, maar maandag ging de poort niet meer open", aldus de mama in een brief die ze liet voorlezen.

Familie, vrienden en kennissen van Kayleigh waren massaal aanwezig om afscheid te nemen van de jonge vrouw die morgen 15 jaar zou worden. Het was een emotioneel afscheid voor iedereen aanwezig en de zaal zat regelmatig met een krop in de keel. In het crematorium werden foto’s op groot scherm getoond van Kayleigh. “Ze was een pracht van een meid, vol leven, vol verwachtingen, dat abrupt en onverwacht werd afgebroken", klonk het. “Kayleigh zal een blijvende indruk blijven maken bij iedereen die hier aanwezig is.”

De mama van Kayleigh liet een brief opmaken om deze te laten voorlezen. “Vlinder, ik had nooit verwacht dat ik deze brief moest schrijven. Een mama hoeft haar dochter niet af te geven", klonk het. “De pijn van jou te verliezen zal ik mijn hele leven meedragen. Je trok iedereen mee met je, je glimlach liet iedereen lachen. Je was een pracht van een dochter.”

Ook haar Nonkel, Christophe, nam pakken afscheid. “Normaal zouden we vandaag vertrekken naar Spanje, maar nu is het een andere reis die we moeten maken. Morgen zou je vijftien jaar worden. Ik zal je missen, slaapzacht lieve schat.”

Enkele van haar goede vriendinnen namen ook met een tekst afscheid van Kayleigh. “Opeens is er die grote leegte. We konden altijd bij jou terecht voor onze problemen. We zullen je altijd graag blijven zien en je bent een mooie ster aan de hemel”, aldus Morgane, Gloria en Alicia. Ook een delegatie van de scholen waar Kayleigh zat waren aanwezig en namen afscheid met een prachtige tekst.

Prins carnaval

Bart De Meyst, prins carnaval in Aalst en goede vriend van stiefvader Wim Coppens, was ook aanwezig op de plechtigheid om mee afscheid te nemen. “Als goede vriend van Wim moest ik hier zijn. De carnavalswereld is in diepe rouw bij dit overlijden", aldus De Meyst. Als eerbetoon aan Kayleigh bracht hij het lied een traan, een lach, om afscheid te nemen van het 14-jarig meisje.

De afscheidsplechtigheid werd afgesloten met een pakkend en luid applaus voor Kayleigh. “Want dat zou ze gewild hebben", aldus de ceremoniemeester. Daarna werd een laatste groet gebracht aan het meisje.