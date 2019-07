Drugs en kogelhuls aangetroffen in woning nadat twee personen gewapend woning betreden Koen Baten

11 juli 2019

13u06 0 Aalst In de Moorselbaan in Aalst heeft de politie een hoeveelheid drugs en een huls van een kogel aangetroffen. De feiten gebeurden gisterenavond rond 22 uur. Twee personen liepen in de Moorselbaan en belden aan bij een woning. Toen de persoon in kwestie open deed stormden de daders naar binnen en was er een schot te horen. Mogelijk gaat het om een afrekening.

Een uur voor het incident in de Moorselbaan werden er ook verschillende meldingen gemaakt van schoten in Slotstraat. “We onderzoeken of deze incidenten met elkaar te maken hebben, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk", klinkt het. Enkele omstanders zagen het incident gebeuren in de Moorselbaan en maakten foto’s en filmpjes die overhandigd werden aan de politie.

Na de inval werd de woning verzegeld en donderdagochtend kwam het labo ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Vermoedelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Er werd vooral onderzoek gedaan naar de aangetroffen kogelhuls, dat moet uitwijzen of die van een alarmpistool of van een echt wapen kwam. De politie zou ook al een zicht hebben op de mogelijke daders. Er zal nog een grondig buurtonderzoek volgen. Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) prijst alvast de alertheid van de buurtbewoners. “Het is goed dat ze beelden en foto’s maakten van de feiten die ons kunnen helpen bij het onderzoek", klinkt het. “De bewoonster werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis, maar raakte niet gewond”, bevestigt de burgemeester.