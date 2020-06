Dronken bestuurder riskeert geldboete en rijverbod nadat hij zich parkeert op fietspad en slaapt Koen Baten

08 juni 2020

15u02 2 Aalst I. stond deze ochtend terecht in de rechtbank van Aalst nadat hij al slapend werd aangetroffen achter zijn stuur en half op het fietspad geparkeerd. De man bleek zwaar dronken te zijn en had maar liefst 2,4 promille in zijn bloed.

De man werd al zwalpend met zijn voertuig opgemerkt waarna de politie verwittigd werd. Deze troffen de man even later aan in zijn voertuig dat stond geparkeerd aan de kant van de weg. Toen ze hem wilden laten uitstappen viel hij bijna op de grond en kon hij niet meer op zijn benen staan. De man zelf had veel spijt van de feiten maar kon niet meer zeggen. “Het is absoluut niet goed te praten en dat besef ik”, klonk het.

De politierechtbank doet volgende week uitspraak in de zaak. Hij riskeert een fikse geldboete en een rijverbod.