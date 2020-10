Dronken bestuurder gaat vriend ophalen na ongeval op E40 en krijgt zelf boete en rijverbod Koen Baten

01 oktober 2020

14u05 0 Aalst Stijn R. moest zich donderdag verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst na een wel heel domme beslissing. Een vriend van hem had een ongeval gehad op de E40 en R. kwam hem ophalen, nadat hij zelf al enkele consumpties had gedronken. “Ik besef dat dit zeer dom was”, klinkt het.

Het ongeval gebeurde op de E40 ter hoogte van Aalst. Toen R. aankwam om zijn vriend op te halen, werd hij onderworpen aan een alcoholtest. Deze bleek positief te zijn en hij had 1,77 promille in zijn bloed, wat overeenkomt met een acht glazen bier. “In een impuls stapte ik in mijn wagen om een vriend uit de nood te helpen, maar ik besefte niet dat ik eigenlijk zelf niet meer mocht rijden. Dit is de eerste keer dat ik hier sta, maar het zal ook de laatste keer zijn”, aldus R.

Hij kreeg voor zijn domme beslissing wel een boete van 2.000 euro en een rijverbod van 63 dagen. Hij zal ook alle proeven opnieuw moeten afleggen als hij opnieuw wil rijden.