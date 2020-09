Dronken automobilist die voetgangers aanrijdt en vluchtmisdrijf pleegt riskeert boete van 7.200 euro Koen Baten

28 september 2020

15u21 0 Aalst Een man uit Aalst moest zich maandagvoormiddag verantwoorden voor wel heel grove feiten die hij vorig jaar veroorzaakte achter het stuur van zijn wagen. De man reed zwaar dronken twee voetgangers aan die aan het oversteken waren en botste daarna nog tegen een geparkeerde auto. Als klap op de vuurpijl pleegde hij ook nog vluchtmisdrijf.

N. pleegde de feiten nadat hij op cafébezoek gegaan was met enkele vrienden, maar het fout af liep. Er ontstond een discussie waarna hij in de wagen kroop en naar huis reed. “Normaal gezien doe ik dit nooit en neem ik altijd een taxi", aldus N. “Ik was kwaad en heb de domme beslissing genomen om naar huis te rijden.”

Op de weg naar huis reed hij twee voetgangers aan die gelukkig aan erger zijn ontsnapt. “Mijn cliënt beseft dat hij hier zwaar in de fout is gegaan", aldus zijn advocaat Anthony Mallego. “Hij heeft ook contact proberen zoeken met de slachtoffers om zijn excuses aan te bieden en met hen in gesprek te gaan. Zij besloten hier niet op in te gaan, maar dit getuigt toch wel van goede wil en schuldbesef”, klinkt het.

De advocaat van N. vroeg om een deel van de straf onder probatievoorwaarden te geven of met uitstel. Hij riskeert een fikse boete en enkele maanden rijverbod, alsook de examens en de mogelijke ongeschiktheid.

De rechtbank doet uitspraak op 12 oktober.