Drive-inproclamatie voor laatstejaars SVI Gijzegem: "Zo blijft iedereen in zijn familiebubbel"

28 juni 2020

13u45 50 Aalst Drive-inbioscopen en drive-in MacDonald’s kenden we al, maar een drive-inproclamatie is toch iets nieuw. Het coronavirus dwong de scholen om creatief om te gaan met het afscheid van hun zesdejaars. Speeches en applaus in een zaal met honderden mensen, dat is uit den boze vandaag de dag. In het SVI Gijzegem organiseerden ze daarom een drive-inproclamatie.

De auto’s stonden eerst geparkeerd voor de school en moesten dan in colonne naar binnen rijden. Een van de leerlingen die dit jaar afstuderen was Lien De Ridder van de Sociaal-Technische Wetenschappen. Ze wil volgend jaar de opleiding Ergotherapie volgen. Zij zit op de achterbank, vooraan in de auto zaten haar beide ouders. “Ik vind het wel origineel dat de school dat doet. Dit is echt nog nooit gebeurd. Ik zou er zelf niet opgekomen zijn, heel creatief”, vindt ze.“Het was een vreemd jaar zonder 100 dagen, zonder schoolreis. Het galabal hebben we wel nog gehad, omdat dat in het begin van het jaar was. De laatste weken moesten we halve dagen naar school”, zegt Lien.



Speciaal jaar

De papa van Lien is chauffeur van dienst. “Inderdaad een speciale manier van afscheid nemen. Ik vraag me nu wel af of we iets krijgen om te drinken?”, grapt hij. “Het is een speciaal jaar geweest. Plots moeten ze van thuis studeren. Wij werkten terwijl van thuis uit. Het is toch voor de kinderen ook stressy geweest. Wat gaat er gebeuren, mogen we naar het volgende jaar, krijg ik mijn diploma wel? Heel wat vragen. Uiteindelijk waren er geen examens meer, wel nog een toets. Ik vind dat de school het goed heeft opgelost allemaal. Ze hebben niet veel leerstof moeten missen. Het is iets dat ze heel hun leven gaan meedragen. Dit zullen de jonge mensen kunnen vertellen aan hun kinderen”, zegt de papa.

Bubbel

De auto’s parkeerden zich op afgesproken plekken op de speelplaats. Alle leerlingen mochten naar voor reden voor een groepsfoto en een plechtigheid. Ouders bleven aan hun auto staan. Christine Grysolle, de directrice van de school, was tevreden dat er toch een waardig afscheid kon zijn van de jonge mensen die de school verlaten. “Het was het voorstel van een van de leerkrachten die zei: ‘dat zouden we nu toch eens kunnen doen, een drive-in’. Als de familie in hun auto blijft, blijven ze in hun bubbel en kunnen we toch nog een proclamatie hebben”, zegt de directrice. Er studeren 150 leerlingen af in het SVI. “150 wagens passeren, in 8 sessies. Om het uur een andere klas.”



