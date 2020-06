Drive-in proclamatie in Sint-Vincentius Instituut Gijzegem Frank Eeckhout

18 juni 2020

12u54 11 Aalst Om ouders de kans te geven aanwezig te zijn op de proclamatie van hun kinderen, organiseert het Sint-Vincentius Instituut in Gijzegem een drive-in proclamatie. “Per klasgroep mogen de ouders met de wagen der speelplaats oprijden", zegt directeur Christine Grysolle.

Een drive-in cinema kent iedereen maar een drive-in proclamatie is voor de laatstejaars en hun ouders iets nieuws. In tijden van Corona zijn ook de scholen creatief om de zesde- en zevendejaars alsnog een mooi afscheid te gunnen. De proclamatie is immers iets waar elke leerling naar uitkijkt. Om leerlingen op gepaste wijze afscheid te laten nemen op school, maakte de Nationale Veiligheidsraad een uitzondering. Wel onder strikte voorwaarden. Sint-Vincentius in Gijzegem kwam op het lumineuze idee om een drive-in proclamatie te houden.

“Per klassengroep nemen de leerlingen plaats op een tribune. Ondertussen verzamelen hun ouders met de wagen op de parking. Onder begeleiding rijden ze daarna de speelplaats op. Daar is plaats voor zo’n 20 wagens. De ouders mogen uitstappen maar moeten wel aan hun wagen blijven staan. Contact zoeken met andere ouders is uitgesloten. Daar kunnen ze luisteren naar de speeches en de muzikale intermezzo’s van ons seminarie muziek. Voor elke klassengroep voorzien we een uur", vertelt directeur Christine Grysolle.

De proclamatie vindt plaats op zaterdag 27 juni e is enkele toegankelijk voor ouders van leerlingen die afstuderen.