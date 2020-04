Drive-in aan frituur ‘t Pleintje: “Zo kan iedereen veilig frietjes bestellen” Rutger Lievens

13 april 2020

17u26 0 Aalst Frituur ‘t Pleintje in Nieuwerkerken beschikt voortaan over een drive-in. Klanten geven van in hun wagen aan de ene kant van de frituur hun bestelling door, en mogen ze aan de andere kant ophalen. “Als iedereen in zijn auto blijft zitten, respecteren we de ‘social distance’”, zeggen de uitbaters.

Aan inventiviteit ontbreekt het uitbaters Filip Van Roy en Mieke Vandermeiren van frituur ‘t Pleintje in de Schoolstraat in Nieuwerkerken zeker niet. Wat MacDonald’s kan, kunnen wij ook, dachten ze. Dus bouwden ze een drive-in aan hun frituur. Klanten rijden een kort parcours in dat met linten is afgespannen. Filip schilderde ‘IN’ op de asfalt, zodat het duidelijk is waar de drive-in start. Na wat aanschuiven komen ze dan bij de frituur waar ze bij de uitbaters hun bestelling kunnen doorgeven van in de wagen. De uitbaters zitten achter een plexiglas in de frituur. Wat verderop staat er opnieuw een stopbord. Eens daar aangekomen, is de bestelling klaar en mag de klant de bestelling oppikken in de frituur.

“Bij de start van de lockdown hadden we de frituur eventjes gesloten, maar de klanten drongen aan om opnieuw te heropenen. Ze stuurden privéberichten om hun vertrouwde frituur toch maar weer open te doen”, vertellen Filip en Mieke, die wel social distancing wilden respecteren. “Klanten die hier in een lange rij staan aan te schuiven, dat zou niet goedkomen. Dus bedachten we dit. Iedereen blijft op afstand van mekaar en in de auto. Wie met de fiets of te voet komt, schuift mee aan maar wordt gevraagd afstand te houden. We denken dat we op deze manier de mensen hun geliefde frietjes kunnen blijven serveren”, zeggen ze. Of de drive-in na de lockdown weer wordt afgeschaft, is nog niet helemaal zeker. De huidige route blokkeert wel de ingang van het sportcomplex van Eendracht Nieuwerkerken. “Maar misschien kan die drive-in dan via de andere kant van de frituur. We bekijken de opties”, zegt Filip.