Dries Mertens in jubileumboek 100 jaar Eendracht Aalst Rutger Lievens

05 september 2019

13u08 0 Aalst Voetballer Dries Mertens maakte in het trainingscentrum van de Rode Duivels tijd voor een interview met de makers van het jubileumboek ‘100 jaar Eendracht Aalst’. De club is verheugd dat ze Mertens kon strikken voor een interview. Dries Mertens voetbalde in het seizoen 2005-2006 in Aalst.

Clubfotograaf Kenneth Demaret en journalist Jan Van Lijsebeth ontmoetten Dries Mertens op het trainingscomlex van de Rode Duivels. De nationale ploeg speelt vrijdag tegen San Marino.

Gouden Schoen

Het was een goed gesprek, zeggen de Eendrachters. Mertens vertelde over zijn belevenissen bij Eendracht Aalst. “Voor Anderlecht en AA Gent was hij op jonge leeftijd niet klaar. Kenners geloofden niet in hem omwille van zijn kleine gestalte. Maar Dries zocht en vond zijn eigen weg naar de absolute top. Het begon in 2006 bij Eendracht Aalst, waar hij zich onder de vleugels van zijn ontdekker Etienne De Wispelaere helemaal thuisvoelde en na een half seizoen van de supporters de Gouden Schoen kreeg. Het kleinood heeft nog altijd een mooie plaats ten huize Mertens in Napels”, zeggen Kenneth en Jan.

“Vader Herman Mertens was erbij tijdens Dries zijn eerste training op Zandberg destijds. Langs de zijlijn luisterde hij anoniem mee naar de commentaren van 2 trouwe Eendracht-supporters. ‘Kijk die kleine, wat hebben ze nu weer gekocht? Die gaan ze gewoon onder de graszoden stoppen zondag.” Enkele ogenblikken later werd de mening al wat bijgesteld. Mor hij kan wel sjotten!’”, zeggen de interviewers.

Opboksen tegen vooroordelen

“Dries moest inderdaad lang tegen vooroordelen opboksen maar blies die allemaal weg. Hij vertelt voor het boek uitgebreid over de start van zijn carrière en gooit er enkele leuke anekdotes tussen. Het volledige interview zal te lezen zijn in het jubileumboek ‘100 jaar Eendracht Aalst’”, aldus Jan en Kenneth.

De voorintekenperiode loopt nog tot 1 oktober 2019. Bestellen kan door 35 euro over te schrijven naar het rekeningnummer BE21 3631 5949 3403 met vermelding van ‘Jubileumboek’, uw naam en adresgegevens. Wie 40 euro betaalt, laat zijn naam vereeuwigen in dit unieke naslagwerk.