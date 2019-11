Driekoningenfeest op 11 januari in zaal Cinema Rutger Lievens

Het Driekoningenfeest van Aalst zal niet meer in een tent op het Statieplein plaatsvinden, maar in zaal Cinema aan de Hopmarkt. Op 11 januari weten kandidaat-prinsen Yvan en Werner wie eerst mag optreden op de prinsenverkiezing.

Traditioneel wordt tijdens het Driekoningenfeest met een spelletje op het podium de volgorde van de optredens op de prinsenverkiezing vastgelegd. De winnaar mag kiezen of hij als eerste of als tweede optreedt. Vroeger vond het Driekoningenfeest plaats in de Sint-Annazaal, de laatste jaren in een tent op het Statieplein. Het feest verhuist nu naar zaal Cinema.

“Die dag maken we eerst de affiche van Aalst carnaval bekend op een persconferentie. Ook de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de popverbranding wordt bekendgemaakt”, zegt Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité. “Aansluitend gaan de deuren open voor het Driekoningenfeest.”