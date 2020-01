Drie snelheidsduivels geflitst bij controle in Kammenkouterstraat Koen Baten

24 januari 2020

14u29 0 Aalst De Aalsterse politie heeft bij een snelheidscontrole op de Kammenkouterstraat drie stevige overtredingen kunnen vaststellen. In totaal waren er 55 voertuigen die de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur niet respecteerden.

De controle vond gisterenavond plaats van 17.30 uur tot 20.00 uur ‘s avonds. In totaal werden er 961 voertuigen gecontroleerd. Drie bestuurders reden respectievelijk 128 kilometer per uur, 116 kilometer per uur en 107 kilometer per uur waar er slechts 70 is toegelaten. Zij zullen zich binnenkort voor de rechtbank mogen verantwoorden.

Ook 52 andere bestuurders duwden het gaspedaal nog te diep in.